Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Определились финалистки турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
Комментарии

Сегодня, 14 июня, завершились полуфинальные матчи на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды). Финал:

Отметим, что 19-я ракетка мира Екатерина Александрова последней из россиянок завершила выступление на турнире в Хертогенбосхе. В 1/2 финала она проиграла Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая канадскую теннисистку Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5. Призовой фонд турнира составляет € 239 212.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Елена-Габриэла Русе вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android