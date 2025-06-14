Определились финалистки турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Сегодня, 14 июня, завершились полуфинальные матчи на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды). Финал:

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Отметим, что 19-я ракетка мира Екатерина Александрова последней из россиянок завершила выступление на турнире в Хертогенбосхе. В 1/2 финала она проиграла Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая канадскую теннисистку Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5. Призовой фонд турнира составляет € 239 212.