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Стало известно, какое условие должны выполнить российские игроки для участия в Уимблдоне

Стало известно, какое условие должны выполнить российские игроки для участия в Уимблдоне
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Все российские и белорусские теннисисты, которые планируют принять участие в Уимблдоне-2025, должны подписать декларацию о нейтралитете. В прошлом году данная процедура также была обязательной.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — сообщает слова пресс-службы турнира ТАСС.

Напомним, в 2022 году теннисистов из России и Беларуси не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. После этого Уимблдон смягчил требования по допуску, однако игроки всё равно обязано подписывать декларацию о нейтралитете.

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