Бруксби — об аутизме: воспринимаю свой диагноз как силу, а не как слабость

151-я ракетка мира и победитель одного турнира АТР американец Дженсон Бруксби рассказал, как диагноз «расстройство аутистического спектра» (РАС) помогает ему в профессиональной карьере.

«Иногда самые большие трудности могут стать нашими сильными сторонами. Мне бы очень хотелось иметь пример в теннисе, который вдохновил бы меня, показал, что можно добиться успеха даже с аутизмом. Считаю, что люди с аутизмом очень хорошо умеют придерживаться рутины. Главное преимущество, которое даёт мне это состояние, — способность концентрироваться на мелочах на очень высоком уровне. Это может быть крайне важно в ситуациях с высоким давлением. Мой аутизм иногда заставляет меня зацикливаться на вещах сильнее, чем хотелось бы. Но я воспринимаю его скорее как силу, а не как слабость», — сказал Бруксби в интервью Tennis Channel.

Напомним, в апреле Дженсон Бруксби стал победителем турнира категории ATP-250 в Хьюстоне. В финале он обыграл своего соотечественника, занимающего 17-ю строчку рейтинга, Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:2.