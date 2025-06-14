Аманда Анисимова обыграла Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира WTA-500 в Лондоне

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

За титул Анисимова поспорит с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которая в 1/2 финала обыграла американку Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:3)).