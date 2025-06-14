Аманда Анисимова обыграла Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира WTA-500 в Лондоне
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 17:35 МСК
5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.
За титул Анисимова поспорит с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которая в 1/2 финала обыграла американку Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:3)).
Комментарии
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