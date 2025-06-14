Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 14 июня

Сегодня, 14 июня, состоялся очередной игровой день на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфиналов.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 14 июня:

Татьяна Мария (Германия, Q) – Мэдисон Киз (США, 2) — 6:3, 7:6 (7:3).

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Аманда Анисимова (США, 8) — 2:6, 6:4, 4:6.

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня, призовой фонд составляет $ 1 415 000. Турнир в британской столице ежегодно проводится среди мужчин, женские соревнования проходят впервые более чем за 50 лет.