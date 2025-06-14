Аманда Анисимова впервые в карьере вышла в финал травяного турнира

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале травяного турнира. Сегодня, 14 июня, в полуфинале турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Анисимова обыграла пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

За титул Анисимова поспорит с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которая в 1/2 финала обыграла американку Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:3)).

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня, его призовой фонд составляет $ 1 415 000. Турнир в британской столице ежегодно проводится среди мужчин, женские соревнования проходят впервые более чем за 50 лет.