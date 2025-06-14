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Определились финалистки турнира WTA-500 в Лондоне

Определились финалистки турнира WTA-500 в Лондоне
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Сегодня, 14 июня, завершились полуфинальные матчи на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Финал:

Отметим, что последней из россиянок выступление на турнире завершила Диана Шнайдер. В четвертьфинале соревнований она уступила американке Мэдисон Киз (6:2, 3:6, 4:6).

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня, призовой фонд составляет $ 1 415 000. Турнир в британской столице ежегодно проводится среди мужчин, женские соревнования проходят впервые более чем за 50 лет.

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