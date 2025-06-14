Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Ноттингеме

83-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В первом круге она обыграла британскую теннисистку Амарни Бэнкс со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

В рамках встречи Рахимова четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бэнкс четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Камилла Рахимова сыграет с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Диан Парри (Франция).

Матчи основной сетки турнира в Ноттингеме стартуют с 16 июня.