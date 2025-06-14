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Зизу Бергс вышел в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Райлли Опелку

Зизу Бергс вышел в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Райлли Опелку
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63-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 19:10 МСК
Райлли Опелка
87
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Зизу Бергс
63
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Встреча теннисистов продлилась 1 час 8 минут. В её рамках Бергс четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Опелки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.

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