Зизу Бергс вышел в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Райлли Опелку

63-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 8 минут. В её рамках Бергс четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Опелки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.