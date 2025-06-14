Зизу Бергс вышел в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Райлли Опелку
Поделиться
63-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 19:10 МСК
87
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
63
Зизу Бергс
З. Бергс
Встреча теннисистов продлилась 1 час 8 минут. В её рамках Бергс четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Опелки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2025
-
20:59
-
20:41
-
20:37
-
20:27
-
20:26
-
20:02
-
19:58
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:23
-
19:16
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:27
-
17:58
-
17:55
-
17:41
-
17:21
-
17:14
-
16:59
-
16:50
-
16:34
-
16:24
-
16:12
-
16:10
-
15:52
-
15:40
-
15:16
-
15:03
-
14:58
-
14:40
-
14:30