Габриэль Диалло обыграл Уго Умбера в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
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55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он одержал победу над 20-й ракеткой мира французским теннисистом Уго Умбером. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 18:55 МСК
55
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
2 : 0
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20
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча теннисистов продлилась 1 час 43 минуты. В её рамках Диалло четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Умбера два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.
Комментарии
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