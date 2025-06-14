Габриэль Диалло обыграл Уго Умбера в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

55-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он одержал победу над 20-й ракеткой мира французским теннисистом Уго Умбером. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 43 минуты. В её рамках Диалло четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Умбера два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.