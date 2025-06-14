«Мечта, ставшая реальностью». Татьяна Мария — о выходе в финал турнира в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала выход в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:35 МСК
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 3
8
Мэдисон Киз
М. Киз
«Не могу в это поверить, это мечта, ставшая реальностью. Удивительно играть перед всеми вами, в таком особенном месте. Не могла бы и пожелать лучшего турнира, чтобы оказаться в финале, и я очень горжусь этим», — приводит слова Марии TNT Sport.
В финале соревнований Татьяна Мария сыграет с 15-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в 1/2 финала обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:2: 4:6, 6:4).
Комментарии
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