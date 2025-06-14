«Мечта, ставшая реальностью». Татьяна Мария — о выходе в финал турнира в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала выход в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Не могу в это поверить, это мечта, ставшая реальностью. Удивительно играть перед всеми вами, в таком особенном месте. Не могла бы и пожелать лучшего турнира, чтобы оказаться в финале, и я очень горжусь этим», — приводит слова Марии TNT Sport.

В финале соревнований Татьяна Мария сыграет с 15-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в 1/2 финала обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:2: 4:6, 6:4).