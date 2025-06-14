Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты матчей 14 июня

Сегодня, 14 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Результаты игрового дня 14 июня:

Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция, 2) — 6:3, 7:6 (7:4);

Райлли Опелка (США, LL) — Зизу Бергс (Бельгия) — 1:6, 4:6.

Соревнования ATP-250 в Хертогенбосхе проходят с 9 по 15 июня, призовой фонд — € 706 850. Действующим чемпионом турнира является австралийский теннисист Алекс де Минор, который в этом году принял решение не защищать титул.