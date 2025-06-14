Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира в Берлине

40-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В первом круге она обыграла Ренату Ямрихову из Словакии со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

В рамках встречи Потапова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ямриховой три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Анастасия Потапова встретится с американкой Кэролайн Доулхайд.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую. В 2025-м Калинская выступает на турнире в квалификации.