Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме, где выступит Анна Блинкова

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — 70-я ракетка мира Анна Блинкова. На старте соревнований она встретится с Ольгой Данилович из Сербии.

Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме (Великобритания). Матчи первого круга (частично):

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — Маккартни Касслер (США);

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания, 8);

Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Ханна Клагмен (Великобритания);

Линда Носкова (Чехия, 4) — победитель квалификации (Q);

Лейла Фернандес (Канада, 5) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

Петра Квитова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия);

Анна Блинкова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия);

Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания, 2).