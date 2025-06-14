Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме, где выступит Анна Блинкова
Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — 70-я ракетка мира Анна Блинкова. На старте соревнований она встретится с Ольгой Данилович из Сербии.
Теннис. Турнир WTA-500 в Ноттингеме (Великобритания). Матчи первого круга (частично):
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — Маккартни Касслер (США);
- Лулу Сун (Новая Зеландия) — Кэти Бултер (Великобритания, 8);
- Юлия Путинцева (Казахстан, 4) — Ханна Клагмен (Великобритания);
- Линда Носкова (Чехия, 4) — победитель квалификации (Q);
- Лейла Фернандес (Канада, 5) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Петра Квитова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия);
- Анна Блинкова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия);
- Кимберли Биррелл (Австралия) — Клара Таусон (Дания, 2).
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