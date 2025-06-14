Определились финалисты турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Сегодня, 14 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. Финал:

Зизу Бергс (Бельгия) — Габриэль Диалло (Канада).

Напомним, российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Райлли Опелка обыграл Медведева со счётом 7:6, 7:6, а Габриэль Диалло оказался сильнее Карена — 7:6, 6:4.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.