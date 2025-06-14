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«Просто наслаждались процессом». Анисимова — о выходе в финал турнира WTA-500 в Лондоне

«Просто наслаждались процессом». Анисимова — о выходе в финал турнира WTA-500 в Лондоне
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале она обыграла пятую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 17:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Вот уже несколько побед над топ-10. Эмма Наварро вчера. Чжэн Циньвэнь сегодня. Насколько вы довольны?
— Очень рада и благодарна. Я бы не смогла этого сделать без моей замечательной команды. Они подгоняли меня, и мы очень веселились. Просто наслаждались процессом. Публика здесь была потрясающая. Я очень рада оказаться в своём первом финале на травяном корте. Особенно здесь. Мне нравится играть в Лондоне, — сказала Анисимова в интервью на корте.

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