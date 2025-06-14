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Зизу Бергс рассказал, как ему удалось справиться с подачами Райлли Опелки

Зизу Бергс рассказал, как ему удалось справиться с подачами Райлли Опелки
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63-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс прокомментировал выход в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 19:10 МСК
Райлли Опелка
87
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Зизу Бергс
63
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

«Против Райлли нужно поддерживать высокое давление. Нужно возвращать его подачи. Мяч сегодня действительно был большим, как воздушный шар. Так что мне удалось что-то сделать с его подачей. Я хорошо справился, поэтому действительно счастлив», — сказал Бергс после матча.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.

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Комментарии
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