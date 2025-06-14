Зизу Бергс рассказал, как ему удалось справиться с подачами Райлли Опелки

63-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс прокомментировал выход в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/2 финала он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Против Райлли нужно поддерживать высокое давление. Нужно возвращать его подачи. Мяч сегодня действительно был большим, как воздушный шар. Так что мне удалось что-то сделать с его подачей. Я хорошо справился, поэтому действительно счастлив», — сказал Бергс после матча.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующим победителем соревнований является австралиец Алекс де Минор.