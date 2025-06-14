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Чжэн Циньвэнь поднимется на наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге

Чжэн Циньвэнь поднимется на наивысшую для себя позицию в мировом рейтинге
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания), где ей удалось дойти до полуфинала. Это наивысшая позиция в карьере китаянки.

В полуфинале турнира в Лондоне Циньвэнь проиграла 15-й ракетке мира американской теннисистке Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:6.

За титул Анисимова поспорит с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которая в 1/2 финала обыграла американку Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:3)). Отметим, что Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале травяного турнира.

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