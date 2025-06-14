Аманда Анисимова оценила победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Лондоне

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над пятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Аманда обыграла Чжэн со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Я так счастлива, что закончила этот матч. Никогда прежде мне не удавалось одержать над ней победу. Она отличный игрок, ей всегда удается поднять свой уровень, особенно во втором сете. Я знала, что мне придётся немного перестроиться. Горжусь тем, как мне удалось сохранить концентрацию и пробиться вперёд», — приводит слова Анисимовой Tennis Majors.

Счёт личных встреч Анисимовой и Циньвэнь стал 2-1 в пользу китайской теннисистки.