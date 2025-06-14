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Аманда Анисимова оценила победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Лондоне

Аманда Анисимова оценила победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Лондоне
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над пятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Аманда обыграла Чжэн со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 17:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я так счастлива, что закончила этот матч. Никогда прежде мне не удавалось одержать над ней победу. Она отличный игрок, ей всегда удается поднять свой уровень, особенно во втором сете. Я знала, что мне придётся немного перестроиться. Горжусь тем, как мне удалось сохранить концентрацию и пробиться вперёд», — приводит слова Анисимовой Tennis Majors.

Счёт личных встреч Анисимовой и Циньвэнь стал 2-1 в пользу китайской теннисистки.

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