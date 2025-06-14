Эмма Радукану отказалась от участия в турнире в Берлине

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в турнире WTA-500 в Берлине (Германия), который стартует 16 июня. Об этом сообщает Tennis Majors.

На пресс-конференции после вылета с турнира WTA-500 в Лондоне Радукану призналась, что испытывает дискомфорт в спине, который преследует её с турнира в Страсбурге. В Лондоне на стадии 1/4 финала британка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Таким образом, Радукану не сможет быть сеяной на Уимблдоне. Напомним, в прошлом году она дошла до 1/8 финала. Ранее на «Ролан Гаррос» – 2025, который проходил с 25 мая по 7 июня, Эмма Радукану проиграла в матче второго круга польке Иге Швёнтек (1:6, 2:6).