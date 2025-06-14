Григор Димитров снялся с турнира ATP-500 в Лондоне
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19-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он должен был сыграть с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В основной сетке соревнований его заменит лаки-лузер.
Лондон (м). 1-й круг
16 июня 2025, понедельник. 11:00 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
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Гаэль Монфис
Г. Монфис
Ранее Григор Димитров по ходу матча снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он играл с американцем Итаном Куинном (6:2, 6:3, 2:6), а также отказался от турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Турнир в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является американец Томми Пол, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Лоренцо Музетти. Оба финалиста не сыграют на турнире в 2025 году.
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