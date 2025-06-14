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Иванишевич опубликовал пост по поводу начала сотрудничества с Циципасом

Иванишевич опубликовал пост по поводу начала сотрудничества с Циципасом
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Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич опубликовал пост, поделившись эмоциями от начала сотрудничества с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Рад приступить к работе. Не могу дождаться предстоящих вызовов со Стефаносом Циципасом, включая турнир в Умаге (Хорватия)», — написал Иванишевич на своей странице в социальных сетях.

Циципас будет тренироваться под руководством Иванишевича, готовясь к старту травяного сезона-2025. По последней информации, Стефанос начнёт его на турнире ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт 16 по 22 июня.

Иванишевич работал с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После этого Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.

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