Стефанос Циципас назвал три обязательных ингредиента из своего холодильника

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас с иронией рассказал, что он хранит в своём холодильнике.

«В моём холодильнике всегда есть три ингредиента: сожаление, миндальное молоко и греческий йогурт. Мастер Шеф бы заплакал», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Он опустился на 26-ю строчку мирового рейтинга. Стефанос неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.