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«Очень скользкие». Джон Иснер раскритиковал корты на турнире Queen’s Club

«Очень скользкие». Джон Иснер раскритиковал корты на турнире Queen’s Club
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Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер раскритиковал корты на турнире Queen’s Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

«Корты Уимблдона совершенно другие по сравнению с Queen’s. Корты Queen’s были очень скользкими. Я играл там несколько раз и не мог нормально передвигаться. И нам не разрешали тренироваться на центральных кортах до того, как в понедельник будут сыграны первые матчи. В сезоне, когда я дошёл до полуфинала на Уимблдоне, я не участвовал в подготовительных турнирах. Так что для меня матчи перед ним не имели значения», — сказал Иснер в новом эпизоде подкаста Nothing Major.

Турнир в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является американец Томми Пол, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Лоренцо Музетти. Оба финалиста не сыграют на турнире в 2025 году.

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