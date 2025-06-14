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Борис Беккер отреагировал на слова Янника Синнера о чувствах после поражения в финале «РГ»

Борис Беккер отреагировал на слова Янника Синнера о чувствах после поражения в финале «РГ»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на слова трёхкратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, который заявил, что после поражения в финале «Ролан Гаррос» думал о своём высоком уровне игры, а не об упущенных матчболах.

«Всегда важна правильная перспектива, это главное», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче «Ролан Гаррос» Синнер проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Итальянец не реализовал три матчбола в четвёртом сете.

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