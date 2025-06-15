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Людмила Самсонова опубликовала пост по итогам турнира в Хертогенбосхе в паре

Людмила Самсонова опубликовала пост по итогам турнира в Хертогенбосхе в паре
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова в социальных сетях опубликовала пост по итогам турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) в парном разряде,. В финале соревнований она в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес проиграла дуэту Ирины Хромачёвой и Фанни Штолляр со счётом 5:7, 3:6.

«Трофей — это всегда хорошая идея. Спасибо Ники и всей команде», — написала Самсонова в социальных сетях.

«Мы продолжаем создавать», — оставила комментарий Меликар-Мартинес.

Напомним, на турнире в Хертогенбосхе в одиночном разряде Людмила Самсонова сенсационно проиграла в первом круге канадской теннисистке Карсон Брэнстин (231-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 1:6.

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