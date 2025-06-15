Португальский журналист восхитился выступлением Татьяны Марии на турнире в Лондоне

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на успех 86-й ракетки мира немецкой теннисистки Татьяны Марии на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 37-летняя Мария вышла в финал соревнований.

«Один из самых невероятных и неожиданных путей к финалу за последние годы», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Лондоне Мария обыграла американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Также на пути к финалу немка одолела Елену Рыбакину, Каролину Мухову и Лейлу Фернандес.

В финале соревнований Татьяна Мария сыграет с 15-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в 1/2 финала обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:2: 4:6, 6:4).