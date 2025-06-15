«Эта девушка в огне». Пресс-служба WTA — о результатах Анисимовой в Лондоне

Пресс-служба WTA отреагировала на выступление 15-й ракетки мира американской теннисистки Аманды Анисимовой на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинале турнира она одержала победу над пятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Эта девушка в огне», — прокомментировала пресс-служба WTA результат Анисимовой.

Отметим, что Аманда Анисимова впервые в карьере сыграет в финале травяного турнира. За титул Анисимова поспорит с немецкой теннисисткой Татьяной Марией, которая в 1/2 финала обыграла американку Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:3)).

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня, призовой фонд составляет $ 1 415 000. Турнир в британской столице ежегодно проводится среди мужчин, женские соревнования проходят впервые более чем за 50 лет.