Татьяна Мария стала самой возрастной финалисткой турнира WTA со времён Серены Уильямс
Поделиться
86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в возрасте 37 лет. В полуфинале она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Лондон (ж). 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 15:35 МСК
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Татьяна Мария стала самой возрастной теннисисткой в финале турнира WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс. В 38 лет Уильямс играла в финале хардового турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче за титул она победила соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4).
В финале соревнований Татьяна Мария сыграет с 15-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в 1/2 финала обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:2: 4:6, 6:4).
Комментарии
- 15 июня 2025
-
10:41
-
10:35
-
09:34
-
09:30
-
00:54
-
00:48
-
00:34
- 14 июня 2025
-
23:54
-
23:42
-
23:37
-
23:09
-
22:58
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:03
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:37
-
21:17
-
20:59
-
20:41
-
20:37
-
20:27
-
20:26
-
20:02
-
19:58
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:23
-
19:16
-
18:54
-
18:53