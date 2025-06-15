Татьяна Мария стала самой возрастной финалисткой турнира WTA со времён Серены Уильямс

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в возрасте 37 лет. В полуфинале она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Татьяна Мария стала самой возрастной теннисисткой в финале турнира WTA со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс. В 38 лет Уильямс играла в финале хардового турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче за титул она победила соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4).

В финале соревнований Татьяна Мария сыграет с 15-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в 1/2 финала обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:2: 4:6, 6:4).