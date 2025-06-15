«У Кори гораздо больше общего с Винус». Рик Макки — о сравнении Гауфф с сёстрами Уильямс

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, чем игра двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Кори Гауфф похожа на ту, что демонстрировали Винус и Серена Уильямс.

«Меня спросили, похожа ли Кори на следующую Серену. Серена — она такая одна. Но у Кори гораздо больше общего с Винус. Она быстрая, как газель, у неё молниеносная реакция. Оголённые нервы. Пылающая ярость. Хлёсткий форхенд. Пулемётный бэкхенд. И самая главная общая черта — голова чемпионки», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

Кори Гауфф выиграла второй титул чемпионки турниров серии «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).