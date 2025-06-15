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202-я ракетка мира с Украины: россиянки меня не знают, но боятся

202-я ракетка мира с Украины: россиянки меня не знают, но боятся
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202-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова высказалась о своём отношении к российским теннисисткам в туре.

— У вас сейчас блестящая серия: три титула в месяц (два W35 в Италии и W50 в Словении). В финале одного из итальянских турниров вы встречались с россиянкой Макаровой. В играх против малоизвестных теннисисток вы ощущаете дополнительное давление или мотивацию? Где-то читала, что они вас как будто опасаются.
— Да, у меня есть теория, что россиянки меня боятся. Знаю, что чуть ли не у каждой украинки в туре был скандал, связанный с ними. При мне такое случалось, но в мой адрес — нет. У русских очень странная реакция на меня: я ловлю на себе их косые взгляды, но подойти и что-то сказать мне они не решаются. Так что моя теория такова: меня не знают, но меня боятся, — приводит слова Олейниковой Sport24.ua.

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