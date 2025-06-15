«Были бессонные ночи». Синнер — о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что не спал после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Синнер проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Я всё ещё думаю об определённых розыгрышах, и я знаю, что это не прекратится в ближайшие дни. У меня были бессонные ночи. Я счастлив быть частью матча такого высокого уровня.

Рад быть в Галле, потому что это был мой первый турнир в качестве первой ракетки мира, и я никогда этого не забуду. Готов полностью выложиться на корте, последние несколько дней я отдыхал с семьёй. После турниров мне нравится возвращаться домой и чувствовать себя в безопасности с друзьями там. Они меня очень хорошо знают», — приводит слова Синнера Punto de Break.