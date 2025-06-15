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Синнер — о переходе на травяное покрытие: ощущения неидеальные, но будет лучше

Синнер — о переходе на травяное покрытие: ощущения неидеальные, но будет лучше
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как он ощущает себя после перехода на травяное покрытие.

«Первая тренировка прошла нормально. Я не играл с Парижа, так что общее ощущение на корте было неидеальным, но, думаю, всё будет лучше. Считаю, что хороший игрок на траве умеет хорошо двигаться. Мяч может отскакивать немного странно из-за покрытия, и нужно подавать с умом.

Но в целом это покрытие, на котором я сделал шаг вперёд в прошлом году, и посмотрим, как всё пойдёт в этом сезоне», – приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

Янник Синнер сыграет на травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия). Итальянец является действующим чемпионом соревнований.

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