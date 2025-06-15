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Анастасия Потапова снялась с турнира в Берлине из-за травмы

Анастасия Потапова снялась с турнира в Берлине из-за травмы
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Сегодня, 15 июня, она должна была играть в финале квалификации с американкой Кэролайн Доулхайд (63-й номер рейтинга).

«Очень жаль сообщать, что я была вынуждена сняться с сегодняшнего матча в Берлине. Травма, которую я получила вчера во время матча, оказалась серьёзнее, чем мы думали. Будем делать всё возможное, чтобы восстановиться», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Турнир в Берлине пройдёт с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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