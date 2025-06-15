«Мотивация не на том уровне, что была ранее». Муратоглу — о результатах Джоковича в сезоне

Французский тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о спаде в игре 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Дело не в теннисе, а скорее в ментальной стороне. Мне показалось, что он слишком легко принял доминирование Синнера. А это не в стиле Новака. Я не увидел того Джоковича, которого знаю. Думаю, у него всё ещё есть мотивация, но она уже не на том уровне. Она есть — но где именно, я не понимаю.

Все были фанатами Роджера, все были фанатами Рафаэля, все говорили, что именно они лучшие в мире — и он хотел доказать, что лучший он. Это его по-настоящему заводило. Но теперь он утратил это внутреннее топливо, потому что уже доказал: он величайший», – приводит слова Муратоглу Tennis Up To Date.