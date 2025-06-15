Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мотивация не на том уровне, что была ранее». Муратоглу — о результатах Джоковича в сезоне

«Мотивация не на том уровне, что была ранее». Муратоглу — о результатах Джоковича в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Французский тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о спаде в игре 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Дело не в теннисе, а скорее в ментальной стороне. Мне показалось, что он слишком легко принял доминирование Синнера. А это не в стиле Новака. Я не увидел того Джоковича, которого знаю. Думаю, у него всё ещё есть мотивация, но она уже не на том уровне. Она есть — но где именно, я не понимаю.

Все были фанатами Роджера, все были фанатами Рафаэля, все говорили, что именно они лучшие в мире — и он хотел доказать, что лучший он. Это его по-настоящему заводило. Но теперь он утратил это внутреннее топливо, потому что уже доказал: он величайший», – приводит слова Муратоглу Tennis Up To Date.

Материалы по теме
Новак Джокович рассказал об одной из главных причин продолжения своей карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android