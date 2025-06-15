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Циципас — о работе с Иванишевичем: подача — определённо приоритет для моей игры

Циципас — о работе с Иванишевичем: подача — определённо приоритет для моей игры
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о начале тренерского сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

«Мы уже начали работать вместе, и я многому учусь каждый день. Думаю, можно с уверенностью сказать, что Горан — один из лучших подающих игроков всех времён. Поэтому я думаю, что подача — это определённо приоритет для моей игры», — приводит слова Циципаса We love tennis.

Циципас будет тренироваться под руководством Иванишевича, готовясь к старту травяного сезона-2025. Стефанос начнёт его на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 16 по 22 июня.

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