Анисимова — о финале турнира в Лондоне с Татьяной Марией: для неё это особенный момент
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-500 в Лондоне, где она сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:30 МСК
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
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Татьяна Мария
Т. Мария
«Чувствую огромный заряд уверенности и очень неплохо ощущаю себя на корте на этом турнире. В финале будет непросто. Я очень рада видеть её в финале, это невероятно, что она делает. Для неё это действительно особенный момент, и, думаю, нас ждёт отличный финал, – приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.
В полуфинале турнира в Лондоне Аманда Анисимова обыграла пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
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