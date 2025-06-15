Анисимова — о финале турнира в Лондоне с Татьяной Марией: для неё это особенный момент

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от финала турнира WTA-500 в Лондоне, где она сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

«Чувствую огромный заряд уверенности и очень неплохо ощущаю себя на корте на этом турнире. В финале будет непросто. Я очень рада видеть её в финале, это невероятно, что она делает. Для неё это действительно особенный момент, и, думаю, нас ждёт отличный финал, – приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Лондоне Аманда Анисимова обыграла пятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 4:6, 6:4.