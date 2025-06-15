Джокович: кто хочет оказаться на переполненном стадионе и быть освистанным? Я не хотел

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о непростых отношениях с болельщиками во время матчей с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Для меня было очень особенным несколько раз обыграть Федерера на Уимблдоне и Надаля на «Ролан Гаррос». Это были их корты. Например, играть против Рафы на Филиппа Шатрье — это уникальный, неописуемый опыт. Чувствуется особая энергия, как будто всё вибрирует.

Когда я выходил на матчи, против Роджера и Рафы на их любимых кортах, я знал, что не получу особой поддержки. Поначалу это действительно влияло на меня. Я боролся с ними и с самим собой. Я часто слышал, как люди говорили, что меня нужно провоцировать, чтобы я хорошо играл. В некоторых ситуациях это правда, но кто хочет оказаться на переполненном стадионе и быть освистанным? Я этого не хотел», — приводит слова Джоковича Punto de Break.