Джокович: когда Надаль и Федерер решили отдалиться и быть холодными со мной, я принял это

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём тёплом отношении к испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

«Я никогда не менял своего отношения к Рафе и Роджеру. Когда они решили отдалиться и быть холодными со мной, я принял это. А когда они решили приблизиться ко мне, я приветствовал их с распростёртыми объятиями.

Я много раз говорил, что с их уходом что-то во мне ушло, даже когда Рафа уже готовился уйти в прошлом году, я чувствовал себя по-другому. Очевидно, что они сыграли ключевую роль в моём развитии как теннисиста, они заставляли меня постоянно совершенствоваться, особенно с 2011 года», — приводит слова Джоковича Punto de Break.