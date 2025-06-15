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Джокович: когда Надаль и Федерер решили отдалиться и быть холодными со мной, я принял это

Джокович: когда Надаль и Федерер решили отдалиться и быть холодными со мной, я принял это
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём тёплом отношении к испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

«Я никогда не менял своего отношения к Рафе и Роджеру. Когда они решили отдалиться и быть холодными со мной, я принял это. А когда они решили приблизиться ко мне, я приветствовал их с распростёртыми объятиями.

Я много раз говорил, что с их уходом что-то во мне ушло, даже когда Рафа уже готовился уйти в прошлом году, я чувствовал себя по-другому. Очевидно, что они сыграли ключевую роль в моём развитии как теннисиста, они заставляли меня постоянно совершенствоваться, особенно с 2011 года», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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