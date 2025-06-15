Элисе Мертенс выиграла травяной турнир WTA-250 в Хертогенбосхе
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25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс стала победительницей турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в финале румынскую теннисистку Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Хертогенбосх (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:05 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
25
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За время игры Мертенс сделала четыре подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из четырёх, проведя матч без двойных ошибок. Елена-Габриэла Русе сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из восьми.
Для Элисе Мертенс титул в Хертогенбосхе стал 10-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее она побеждала на турнире WTA-250 в Сингапуре.
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