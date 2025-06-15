Коннорс — об Алькарасе: он понимает, что может выиграть ещё ТБШ, например, Уимблдон

Победитель восьми турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением о перспективах испанского теннисиста Карлоса Алькараса на ближайшие турниры сезона.

«Будет интересно увидеть, что произойдёт с Алькарасом. Думаю, нас ждёт важный перелом. Его уверенность сейчас должна быть на высоте, потому что он знает, что находится в отличной физической форме, что он достаточно силён ментально, чтобы противостоять лучшему игроку мира или одному из двух лучших. И он понимает, что может выиграть ещё один турнир «Большого шлема», например, Уимблдон», – приводит слова Коннорса Tennis World Italia.

Далее Карлос Алькарас сыграет на турнире АТР-500 в Лондоне, который пройдёт с 16 по 22 июня.