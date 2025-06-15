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Фриц завоевал титул на травяном турнире АТР-250 в Штутгарте, в финале обыграв Зверева

Фриц завоевал титул на травяном турнире АТР-250 в Штутгарте, в финале обыграв Зверева
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц стал победителем травяного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в финале немецкого теннисиста Александра Зверева (третий номер рейтинга АТР) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Штутгарт. Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры Тейлор Фриц сделал 11 подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Александр Зверев сделал за игру шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и не смог заработать за время игры ни одного брейк-пойнта.

Для Тейлора Фрица титул в Штутгарте стал девятым в профессиональной карьере и первым в текущем сезоне. Свой последний до Штутгарта титул Фриц завоевал в 2024 году на травяном турнире АТР-250 в Истбурне (Великобритания).

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