Фриц завоевал титул на травяном турнире АТР-250 в Штутгарте, в финале обыграв Зверева

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц стал победителем травяного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в финале немецкого теннисиста Александра Зверева (третий номер рейтинга АТР) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры Тейлор Фриц сделал 11 подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Александр Зверев сделал за игру шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и не смог заработать за время игры ни одного брейк-пойнта.

Для Тейлора Фрица титул в Штутгарте стал девятым в профессиональной карьере и первым в текущем сезоне. Свой последний до Штутгарта титул Фриц завоевал в 2024 году на травяном турнире АТР-250 в Истбурне (Великобритания).