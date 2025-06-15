Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в пятый раз подряд

Американский теннисист Тейлор Фриц нанёс пятое поражение подряд третьей ракетке мира немцу Александру Звереву в личных встречах. Сегодня, 15 июня, Фриц обыграл Зверева в финале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Серия началась с четвёртого круга Уимблдона-2024, когда Фриц отыгрался с 0-2 по сетам и победил Зверева в пяти партиях. Тейлор также победил в четвертьфинале US Open — 2024, на Кубке Лэйвера и в полуфинале Итогового турнира — 2024.

Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. Он поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.