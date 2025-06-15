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Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в пятый раз подряд

Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в пятый раз подряд
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Американский теннисист Тейлор Фриц нанёс пятое поражение подряд третьей ракетке мира немцу Александру Звереву в личных встречах. Сегодня, 15 июня, Фриц обыграл Зверева в финале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Штутгарт. Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Серия началась с четвёртого круга Уимблдона-2024, когда Фриц отыгрался с 0-2 по сетам и победил Зверева в пяти партиях. Тейлор также победил в четвертьфинале US Open — 2024, на Кубке Лэйвера и в полуфинале Итогового турнира — 2024.

Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. Он поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.

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