Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в пятый раз подряд
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Американский теннисист Тейлор Фриц нанёс пятое поражение подряд третьей ракетке мира немцу Александру Звереву в личных встречах. Сегодня, 15 июня, Фриц обыграл Зверева в финале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Штутгарт. Финал
15 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 0
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|7 7
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Серия началась с четвёртого круга Уимблдона-2024, когда Фриц отыгрался с 0-2 по сетам и победил Зверева в пяти партиях. Тейлор также победил в четвертьфинале US Open — 2024, на Кубке Лэйвера и в полуфинале Итогового турнира — 2024.
Титул в Штутгарте стал девятым в карьере 27-летнего Тейлора Фрица в одиночном разряде. Он поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга.
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