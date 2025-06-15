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«Становлюсь старше, тело не выдерживает». Алькарас — о тусовках после победы на «РГ»

«Становлюсь старше, тело не выдерживает». Алькарас — о тусовках после победы на «РГ»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как провёл небольшой отпуск на испанском острове Ибица после победы на «Ролан Гаррос» – 2025.

«В этом году на Ибице было более спокойно. Было весело, я много отдыхал физически и морально. Этого было более чем достаточно. В первый день я вышел погулять, а в следующие два вечера уже не ходил. Во вторник и среду был в кровати в полночь. Я становлюсь старше, и тело уже не выдерживает.

Наверное, это уже традиция — отдыхать в середине сезона. Это лучшее время после «Ролан Гаррос», чтобы устроить себе короткие каникулы. Не так важно, куда ты едешь, главное перезагрузиться физически и ментально. Такое время вне тура — это здорово. Теперь я возвращаюсь с новой энергией», – приводит слова Алькараса с пресс-конференции турнира в Лондоне Mundo Deportivo.

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