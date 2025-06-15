«Держись от меня подальше». Зверев — после пятого поражения подряд от Фрица

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к американцу Тейлору Фрицу после пятого поражения подряд от него. Сегодня, 15 июня, Фриц обыграл Зверева в финале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Тейлор, я чертовски устал от тебя. Не хочу видеть тебя ближайшие два-три года. Пожалуйста, держись от меня подальше. Не приезжай больше в Германию», — сказал Зверев с улыбкой после матча.

Серия началась с четвёртого круга Уимблдона-2024, когда Фриц отыгрался с 0:2 по сетам и победил Зверева в пяти партиях. Тейлор также победил в четвертьфинале US Open — 2024, на Кубке Лэйвера и в полуфинале Итогового турнира — 2024.