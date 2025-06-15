Фриц стал первым теннисистом в 2025 году, завоевавшим титул, ни разу не отдав свою подачу

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц одержал победу на турнире АТР-250 в Штутгарте, ни разу не отдав свою подачу за турнир. В финале турнира в Штутгарте Фриц обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:0).
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За время соревнований Тейлор Фриц выиграл 43 гейма на своей подаче, отыграв четыре брейк-пойнта у соперников. Фриц стал первым теннисистом после француза Джованни Мпетчи Перрикара, которому удалось выиграть турнир, не отдав ни одного гейма на своей подаче. Француз добился этого на турнире в Базеле в 2024 году. То есть Тейлор стал первым теннисистом в 2025 году, которому удалось завоевать титул, ни разу не отдав соперникам гейм на своей подаче.
Для Тейлора Фрица титул в Штутгарте стал девятым в профессиональной карьере и первым в текущем сезоне.
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