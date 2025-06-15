37-летняя Татьяна Мария выиграла титул на турнире WTA-500 в Лондоне
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86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале 37-летняя Мария обыграла 15-го номера рейтинга американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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86
Татьяна Мария
Т. Мария
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Мария выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Анисимовой четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.
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