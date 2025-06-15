«Эти двое — благо для тенниса». Жоао Фонсека — о Синнере и Алькарасе

57-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о своих впечатлениях от просмотра финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором играли испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
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«Мне очень нравится за ними наблюдать. Я смотрел финал — это был невероятный теннис. То, что делают эти двое, — это хорошо для тенниса. Мне интересно видеть, как они играют, как справляются с важными моментами. Я говорил об этом с семьёй: смотреть сложно, потому что они замечают другие вещи, чем обычные зрители. Обычно ты обращаешь внимание на их поведение во время розыгрышей — позитивный ли у них настрой или наоборот. Это не те детали, которые ты замечаешь, когда играешь против них. Но по телевизору ты можешь увидеть больше. Это полезно. Я говорил со своим тренером об этом на прошлой неделе. Эти двое — это благо для тенниса. Надеюсь, что в будущем мне удастся сыграть с ними», – сказал Фонсека в видео, опубликованном в аккаунте Tennis TV в социальной сети Х.
На «Ролан Гаррос» — 2025 18-летний Жоао Фонсека дошёл до третьего круга турнира, уступив британцу Джеку Дрейперу (2:6, 4:6, 2:6).
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