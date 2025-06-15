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Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён Серены Уильямс

Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён Серены Уильямс
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86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария стала самой возрастной теннисисткой, завоевавшей титул WTA, со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс. Мария в финале травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) обыграла 15-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

Серена Уильямс в 38 лет стала победительницей хардового турнира WTA-250 в Окленде. В матче за титул она победила соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4).

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.

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