Татьяна Мария стала самой возрастной чемпионкой турниров WTA со времён Серены Уильямс

86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария стала самой возрастной теннисисткой, завоевавшей титул WTA, со времён 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс. Мария в финале травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) обыграла 15-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:4.

Серена Уильямс в 38 лет стала победительницей хардового турнира WTA-250 в Окленде. В матче за титул она победила соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:4).

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.