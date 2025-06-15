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Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, впервые став чемпионкой турнира WTA-500

Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, впервые став чемпионкой турнира WTA-500
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86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале она обыграла 15-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

Отметим, что на пути к титулу Мария одержала четыре победы подряд над представительницами топ-15 мирового рейтинга.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. 37-летняя спортсменка ни разу не проигрывала в финалах на турнирах категории WTA. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.

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