Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, впервые став чемпионкой турнира WTA-500
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86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале она обыграла 15-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Лондон (ж). Финал
15 июня 2025, воскресенье. 15:35 МСК
15
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Отметим, что на пути к титулу Мария одержала четыре победы подряд над представительницами топ-15 мирового рейтинга.
Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. 37-летняя спортсменка ни разу не проигрывала в финалах на турнирах категории WTA. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.
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