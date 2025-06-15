Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, впервые став чемпионкой турнира WTA-500

86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В финале она обыграла 15-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что на пути к титулу Мария одержала четыре победы подряд над представительницами топ-15 мирового рейтинга.

Титул в Лондоне стал четвёртым в карьере Татьяны Марии в одиночном разряде. 37-летняя спортсменка ни разу не проигрывала в финалах на турнирах категории WTA. Стоит отметить, что в основную сетку немка попала, пройдя через квалификацию.